Code Vein (2019, Windows) Director

God Eater 3 (2018, PlayStation 4) General Director

God Eater 2: Rage Burst (2016, Windows) Scenario Plot

Project X Zone 2 (2016, Nintendo 3DS) [God Eater 2]

God Eater: Resurrection (2015, PlayStation 4) 'God Eater' Scenario Plot

God Eater 2: Rage Burst (2015, PlayStation 4) Scenario Plot

Project X Zone (2012, Nintendo 3DS) [God Eater] Series

Gods Eater: Burst (2012, PS Vita) Director

Ridge Racer 3D (2011, Nintendo 3DS) Special Thanks

Tales of Innocence (2007, Nintendo DS) Special Thanks

Tales of the World: Radiant Mythology (2006, PSP) Linked Site Production & Operation Support (連動サイト制作・運営協力)

Tales of the Tempest (2006, Nintendo DS) Special Thanks

Tales of Legendia (2005, PlayStation 2) Lead Battle Designer

Tales of Destiny 2 (2002, PlayStation 2) Special Thanks (スペシャルサンクス)

Mobile Suit Gundam (1995, PlayStation) Special Thanks To

Hiroshi Yoshimura a souhaité à tous une bonne année et a confirmé que son prochain projet était en phase finale de développement, ce projet étant en cours de développement depuis plusieurs années.En juillet 2024, il a confirmé qu'il avait commencé les enregistrements audio pour le projet sur lequel il travaillait.. Dans un autre tweet du 20 mars, il a confirmé que les enregistrements se poursuivraient pendant un certain temps.Le 29 mai, il a confirmé qu'il travaillait sur un important travail de conception pour le jeu sur lequel il travaillait.Le 7 octobre, Hiroshi Yoshimura a posté un tweet avec un dessin confirmant que sa fièvre était tombée, alors qu'il était atteint d'une très forte fièvre. Sous le dessin, on pouvait voir les paroles de Code Vein.Ce dessin est précisément le même que celui qu'il a publié pour féliciter le 5e anniversaire de Code Vein.De nombreuses personnes ont supposé qu'il pourrait s'agir de Code Vein 2, suite à tous les messages que Hiroshi Yoshimura a publiés tout au long de l'année 2024, mais nous devons juste attendre et voir ce qu'il prépare depuis longtemps.Hiroshi Yoshimura