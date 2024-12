Conclusion :



The Thing est un jeu qui regorge de bonnes idées, l'insécurité est là en permanence, la paranoïa sera votre meilleur ami tout au long du jeu et les différents objectifs vont vous tenir en haleine jusqu'à la fin. Dommage pour les bugs, la réalisation en carton, et les autres défauts cités dans le texte plus haut ou dans la vidéo plus bas. L'expérience The Thing est là, mais à ce niveau, c'était mieux de faire un remake. Un jeu sympa sans plus, mais qui ne vaut clairement pas 30 euros par contre.



Note : 6/10 Sympa sans plus





Installez-vous confortablement, on est là pour faire un test sanguin...Sorti initialement sur Play 2 et autres en 2002, le jeu est de retour dans sa version remasterisée, disponible depuis le 6 décembre sur tous les supports maintenant.On commence déjà par les qualités, c'est un vrai jeu d'horreur malgré l'action omniprésente, notamment avec des ressources à trouver, une équipe à gérer et une insécurité permanente. La paranoïa sera totale.Si avec un partenaire c’est gérable, ça va devenir bien plus compliqué avec une équipe entière, avec la sensation de vous occuper d’une bande de bébés apeurés, et il y a de quoi, vu l’abomination qu’est la chose…En parlant d'elle, attention à vous, car cette dernière n'hésitera pas à prendre plusieurs fois l'apparence d'un être humain pour vous tuer.Le jeu va vous rendre complètement parano et les différentes interactions avec votre équipe regorgent de détails et de bonnes idées. C'est juste méga rigolo, surtout les tests sanguins.Le rythme de jeu est plaisant avec des situations variées et une bonne maitrise de l'exploration et de l'action.Malheureusement, le jeu souffre d'une réalisation catastrophique, l'IA n'est pas optimale à plusieurs reprises également, et je vous épargne le point sur le scénario qui ne raconte rien du tout ou le sound design complètement à l'ouest.Attention à vous, le jeu est bourré de bugs en tout genre en plus, dont un qui vous bloque totalement (heureusement que j’ai fait plusieurs blocs de sauvegarde) ou encore un platine glitch et donc impossible à faire sur PS5 (c’est juste honteux franchement).Je trouve ça scandaleux surtout pour les personnes qui ont voulu soutenir le jeu comme moi plein pot ( 30 euros svp).Je vous laisse avec ma petite vidéo test maison d’une dizaine de minutes, si ça vous intéresse. Bon visionnage.