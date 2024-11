Maintenant que les problèmes de serveurs du lancement sont passés, et que j'ai la fibre (oui car sans, ne comptez pas y jouer) j'ai enfin pu me lancer dans l'aventure. 1er Flight Sim dans lequel je me lance réellement.1er constat. C'est quoi ce jeu de malade???Graphiquement, le niveau de détail visuelle est quand même hallucinant, (Series X) je suis sous le choc. Le plus choquant c'est de zoomer sur la terre et de démarrer d'ou on veut, déjà ça, c'est surréaliste.Ensuite, quelle bonne idée le mode carrière, c'est le meilleur truc qui pouvait être ajouté à une telle simulation.J'ai été immergé dedans dès le départ. On peut démarrer à l'aérodrome le plus proche de chez soi (dans la vrai vie), on se retrouves à prendre des leçons de pilotage avec une monitrice, dans sa région, avec les lieux qu'on connais, et c'est tellement bien retranscris (le cockpit, le vue en vol) que je me suis demandé si j'étais encore dans mon canapéLe jeu tiens compte de la météo réel, de l'heure réel, du traffic réel. On peut tout toucher/régler/contrôler sur les avions, que ce soit à l'extérieur,à l'intérieur, ou sur le cockpit, le souci du détail est monstre.J'ai fais toute la 1ere série de leçon de pilotage en compagnie de la monitrice pour pouvoir passer la 1ere licence de pilote privé, et j'ai trouvé ça passionnant en fait, on apprend des vrais techniques de pilotages.Alors c'est sur qu'au pad c'est moins immersif mais c'est quand même très poussé en terme d'apprentissage et de connaissances.Au moment de passé l'épreuve pour la 1ere licence de pilote, j'avais carrément l'impression de repasser le permis B, t'as cette petite tension qui s'installeIl y a aussi des modes zen pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, avec des sélections des plus beaux endroits à survoler sur terre, l'occasion d'en prendre pleins les yeux en faisant quelques défis photosPour les points négatifs, le doublage des PNJ fait avec IA, c'est une cata. Ca en devient carrément comique par moment tellement l'intonation et parfois la prononciation est claquéCertaines textures s'affichent tardivement aussi, surtout quand on est a pied, après il faut que je joue plus pour voir.