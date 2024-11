L’éditeur Piggyback sortira un arbook sur les Metroid Prime cette été , et devrait normalement le proposer en fr ( à confirmer )



212 pages en couverture rigide pour y découvrir :



- Des couvertures de Metroid Prime, Metroid Prime 2 : Echoes, Metroid Prime 3 : Corruption et Metroid Prime Remastered.



- Comprend une préface du producteur de Metroid Prime, Kensuke Tanabe.



- Présente une vaste gamme d'œuvres d'art et de croquis de haute qualité des développeurs.



- Livré avec des introductions exclusives écrites par Retro Studios pour chaque jeu.



- Des dizaines de notes du producteur proposent des commentaires, des idées et des anecdotes sur les œuvres présentées.



- Reliure cousue, avec une couverture rigide en tissu somptueuse comportant une feuille métallique Samus gravée et imprimée sur du papier d'art de haute qualité.