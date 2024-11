L'acteur Ray Guillan, spécialisé dans la motion capture, partage des photos sur son compte Insta montrant des postures de zombies et de singes avec le hashtag Resident Evil.Vous allez me dire et ? Le singe zombie est une créature qu’on peut apercevoir uniquement dans Resident Evil 0, ce qui concorde avec les récentes fuites sur un possible remake de ce dernier pour promouvoir la préquelle de Resident Evil : Welcome to Raccoon City au cinéma qui se concentrera sur les événements de ce volet sorti sur Nintendo GameCube en 2002 en rajoutant le personnage d’Ada Wong à l’intrigue.On termine sur les récentes rumeurs sur Reddit, X et Meta qui reviennent sur le hack de Capcom en 2021 (leak du programme de sorties de plusieurs jeux) :serait annulé suite à un désaccord avec Nintendo et des difficultés de production.a également été annulé en raison de sa mauvaise qualité.ne sont pas du tout en développement (DuskGolem)serait normalement absent aux Game Awards 2024 et la fenêtre de sortie semble encore repousser (premier trimestre 2026 et 3e report en interne donc). Duskgolem affirme que la version alpha qu'il a vue du titre est peut-être désormais complètement hors propos, tellement le projet prend tout son temps et a subi une multitude de changements et de report en interne.