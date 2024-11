Imaginons un monde où on ne peut choisir qu'un seul jeu pour le reste de sa vie. Peu importe la console, le genre, le prix. Vous ne pouvez en garder qu'un jusqu'à la fin de votre existence. De mon côté, j'aurais tendance à choisir un jeu "bac à sable" pour m'en lasser le moins possible. Sûrement un open world assez modulable, type GTA ou Red Dead. Et vous ?

posted the 11/25/2024 at 09:40 AM by dannystrom