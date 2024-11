Conclusion :



Sonic x Shadow Generations est un excellent Sonic, à faire absolument si vous êtes fan de la série. Ce mix d’ancien et de nouveauté peut dérouté au début, mais l’ensemble s’emboite très bien par la suite. Il y a encore des défauts, mais on ressent constamment cette envie d’évoluer de la part de la Team Sonic, notamment sur la mise en scène et la construction du monde ouvert. Ça promet du très lourd pour Sonic Frontiers 2, on a hâte !



Note : 8/10 Très bon.









Mais...Il est juste génialissime ce jeu !Je n’ai jamais fait Sonic Generations sur PS360, donc c’était une totale découverte pour la campagne de Sonic. Les niveaux sont vraiment bien foutus avec une tonne de chemins différents, une bonne sensation de vitesse, et l’alternance du gameplay 2D/3D rajoute un gros dynamisme à l’aventure.Dommage pour la tonne de défi inutile, le côté âge de pierre (rigidité, caméra, etc) et le manque de challenge, mais dans l’ensemble, on reste sur du très bon, surtout pour un Sonic 3D.Arrive ensuite la partie de Shadow, la véritable Star du jeu. Le prologue de son aventure est un mini anime d’une quinzaine de minutes juste méga classe et terriblement bien animé.On découvre par la suite les niveaux de Shadow qui nous demanderont une maitrise totale des pouvoirs Doom. Ces pouvoirs permettent d’appréhender certains niveaux de différentes manières (surtout avec le dernier pouvoir).S’enchaine ensuite le monde blanc, le HUB du jeu, une sorte de mini open-world qui va nous permettre de rencontrer de vieilles connaissances et de faire de l’exploration.Le level design de cette zone atomise la qualité de toutes les zones ouvertes de Sonic Frontiers, les devs ont vraiment pris en compte les défauts et les critiques, ce qui rend ce monde blanc agréable à visiter. C’est juste une évolution en terme de level design en monde ouvert pour la série et ça promet du très lourd pour un Frontiers 2 si on garde cet aspect en format XXL.Pour les combats de Boss, ils sont tous excellents et disposent même de mini cutscenes à la Like a Dragon pour signaler un changement de phase durant le combat. La musique s’emballe, Shadow devient fou, la caméra prend une tournure cinématographique, bref, la mise en scène atomise tout ce qui se fait dans le genre plate-forme. Je ne parle pas de sauter 3 fois sur la tête d’un boss, voyez, là on est vraiment dans du style grand jeu d’action qui veut en mettre plein la vue, et ce côté grand spectacle atteint son apogée avec le boss de fin qui est justeOn retrouve également ces petites cut-scenes style Yakuza durant les niveaux ! On est par exemple en plein rush à 290 km/h et boum, une petite scène méga classe apparaît pour nous montrer les réflexes hors du commun du black hérisson.Les différentes cut-scenes sont en plus ingénieuses, car elles avertissent le joueur à chaque fois que le niveau prend une toute autre tournure, comme les apparitions de black doom qui signalent que la difficulté du niveau monte d’un cran, l’utilisation d’un nouveau pouvoir ou d’un changement de caméra qui s’oriente plus vers de la 2,5 D parfois (caméra un peu orientée derrière Shadow en phase 2D, mais pas complètement, voir ci-dessous).Bref, c’est une super idée ces mini scènes, garder ça absolument pour le prochain Sega svp.Sinon attention, sans les annexes, l’aventure de Shadow est vraiment très courte et comme pour Sonic, il n’y a aucune difficulté que ce soit pour les Boss ou les niveaux. On regrette également le retour des défis merdiques, quelques imprécisions de gameplay et l’absence de Rivals pour Shadow (Infinite? Emerl? vous êtes où ?).Les + :-Sonic Generations, un très bon Sonic 3D-OST 20/20 ni plus ni moins-Très bonne sensation de vitesse et en 60 FPS svp-L’alternance du gameplay 2D / 3D (carrément 2,5 D parfois avec Shadow)-Les pouvoirs Doom de Shadow-La mise en scène spéctaculaire durant les combats de Boss et les niveaux (Shadow)-De très bon combats de Boss, le boss de fin est GRANDIOSE (Shadow)-Le monde blanc, un mini monde ouvert en HUB (Shadow)-Le prologue en animation de Shadow, juste méga classe-Deux jeux pour moins de 35 euros-La sensation d'avoir fini une grande aventure où il se passe plein de truc-Très bonne durée de vie pour les completistes ( 35H pour le 100 % )…Les - :-...mais très court pour celles et ceux qui ne font pas les annexes-Un coté Remastered trop prononcé avec Sonic (rigidité, caméra, etc)-Aucune difficulté, pour un jeu de plate forme c’est impardonnable-Les défis, une corvée tout simplement-Des imprécisions de gameplay surtout avec l'avant dernier pouvoir de Doom avec Shadow-Trop de collectibles, c’est pour quand les niveaux et les boss secrets Sega ?-Le niveau Bonus Keanu Reeves payantJe termine avec une news qui vient de venir aujourd'hui, le producteur de la série aimerait énormément un Remake de Sonic 06 un jour...Si c'est pour avoir la vraie version du jeu bien polish avec des niveaux refaits je suis pas contre, surtout pour Silver, ce perso et son thème.