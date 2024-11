Bonjour chère communauté ,Je me présente , Edmond .Féru d'aventures vidéoludiques je pose ma valise par ici .J'aime l'humour , la musique , les femmes et le vinaigre .Mon amour du game remonte à fort longtemps , j'étais minot , un jeune homme heureux , amoureux de la nature et des kaplas .Mais un jour Rayman 2 arriva dans ma vie et cette vie pourtant si heureuse bascula .Ce personnage les cheveux au vent , cet amoureux des férias en témoigne son foulard rouge , ce boxeur émérite me frappa en plein cœur .Depuis j'ai plongé dans la pénombre avec pour seule lumière un écran de télévision allumé et sa prise péritel dans le dos .S'en suivit de multiples épopées magnifiques , FF6 , FFX , Zelda link to the past , Zelda Breath of the wild , Dragon quest 8 , Chrono Trigger , Titeuf Mega compét , Dark Chronicle , Hollow Knight , Celeste , Hadès , Bloodborne , Elden Ring , ....Il se peut qu'un intru se cache parmi cette liste ...Voilà c'est moi Edmond.Heureux de vous connaitre .Edmond .