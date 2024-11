Brevet n° 7545191 : La capture de créatures avec un objet lancé[Date de demande de brevet : 30 juillet 2024][Date d'enregistrement du brevet : 27 août 2024]Brevet n° 7493117 : Engager des batailles en utilisant un objet contenant un monstre contre un autre monstre[Date de demande de brevet : 26 février 2024][Date d'enregistrement du brevet : 22 mai 2024]Brevet n° 7528390 : Système de monture dynamique sur terre, dans l'air et dans l'eau[Date de demande de brevet : 5 mars 2024][Date d'enregistrement du brevet : 26 juillet 2024]Nintendo et TPC demande chacun 5 millions de yens ainsi que des dommages et intérêts pour retard de paiement depuis la date d'enregistrements de chacun des dits brevets.Petit précision les brevets ont tous été déposés après la sortie de Palworld...En ce qui concerne les brevets, heureusement que le ridicule ne tue pas...