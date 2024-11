Je viens de tomber sur cette image. Est-ce vrai ? Est-ce qu'il y a des dingueries régulièrement dans le jeu ?J'avais bien aimé les dragon age sur ps3 et je me suis dit que peut-être à l'occasion tester celui-là vu qu'il y a l'air d'avoir quand même quelques bons retours.Le problème c'est que ce genre de dialogues cassent l'immersion à 100% et perso c'est juste pas possible de jouer dans ces conditions.