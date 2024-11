Y a certains son dans des jeux vidéo ou voir même série et film tu te demande comment ils ont fait ? Genre dans Goldeneye le fameux son qui fait powwwh comme un bruit de cylindre qu'on choque ou dans Horizon certains sons du Thunderjaw ou encore le son de Kitt dans Knight Rider vous savez l'espèce de swoosh qui va d'avant en arrière. Juste quelques exemples il y en a tellement d'autres que je pourrais citer. J'aimerais bien savoir comment ils font ces sons ? On a pas assez de documentaire je trouve sur les gens qui œuvres sur les ambiances sonores de nos franchises favorites.

posted the 11/02/2024 at 05:05 PM by opthomas