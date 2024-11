Tests Jeux Vidéo

Le Vaillant Petit Page nous plonge dans une aventure linéaire qui correspond bien à son concept de conte interactif, où chaque chapitre se déroule sur les pages d’un livre d’histoire. Cette approche linéaire ne se ressent pas comme une contrainte, mais plutôt comme un choix narratif adapté. Une des forces du jeu mise en avant par les développeurs, réside dans la possibilité de "sortir" des pages pour explorer le monde extérieur, permettant d’accéder à des phases de plateforme en 3D avec un peu plus de liberté.La direction artistique simpliste et colorée, rappelant des dessins faits à la main, renforce cette atmosphère douce et enfantine. Les scènes en 2D à l’intérieur du livre évoquent les illustrations des livres pour enfants, et l’ensemble des personnages et de l’histoire s’inscrit parfaitement dans cet esprit.Côté gameplay et level design, certaines idées se révèlent inspirées : le joueur peut donc à certains moments quitter le livre pour aller chercher des objets indispensables ou même agir sur le livre lui-même de quelques façons bien trouvées dans les phases 3D, et lors des phases 2D dans le livre, modifier l’environnement en changeant des mots dans les descriptions des illustrations des pages du livre , ce qui transforme le décor de manière immédiate.L'idée est intelligente et ajoute de l'interaction et de la créativité, mais elle est malheureusement sous-exploitée. On se retrouve donc à essayer diverses combinaisons de mots pour s'amuser, avec parfois la surprise de débloquer un trophée à la con (Colonne de fromage...), avant de mettre la vrais solution pour progresser dans l'aventure.Je précise que je venais juste de finir de finit Astro Bot quand j'ai attaqué ce jeu, donc impossible de ne pas penser à ce que la Team Asobi, aurait pu accomplir avec de telles idées. Astro Bot exploite plein de mécaniques de gameplay avec audace et ambition, là où Le Vaillant Petit Page a eu quelques idées vraiment géniales, mais ne les exploite pas pour en faire un "vrais" jeu, et préfère faire le minimum pour ce "conte interactif" et laisse donc un sentiment de potentiel gâché pour les joueurs à la recherche d’une expérience plus immersive.En dehors de ces mécaniques, le jeu propose aussi quelques autres variations de gameplay, allant des casse-têtes aux mini-jeux de rythme etc... (je ne spoilerais pas plus), mais ceux-ci restent relativement basiques. Cela renforce l’idée que le jeu est pensé pour les tout-petits avant tout.En plus de cela, deux petits détails m’ont gêné. Le premier concerne les combats à l’épée : le personnage avance automatiquement à chaque coup, ce qui donne des affrontements maladroits, en particulier dans les phases en 3D où cette mécanique devient parfois un peu frustrante.Pour le second point, et c’est pour pinailler, il s’agit de la narration un poil envahissante. Si le narrateur, dont la voix française convient bien à l’ambiance de conte, les séquences de dialogue interrompent souvent le gameplay. Parfois, on se retrouve soudainement privé de contrôle, écoutant de longues descriptions sans pouvoir bouger, ce qui peut devenir lassant lorsque l’on veut simplement avancer dans le jeu tout en écoutant l’histoire en arrière-plan.Au moment de noter Le Vaillant Petit Page, j’étais prêt à lui attribuer une "Endive d’Or", car malgré ses imperfections, le jeu propose un univers attachant, une direction artistique charmante, et ces mécaniques originales. Mais en me rappelant que, hors PlayStation Plus Extra et Premium, le jeu est quand même vendu à 30 € pour environ 9 heures de jeu max , j’ai revu mon jugement. Profiter de l’aventure gratuitement via l’abonnement est une bonne opportunité, mais à ce prix, on aurait espéré un jeu plus ambitieux.Si vous avez de jeunes enfants et souhaitez leur faire découvrir les jeux vidéo, Le Vaillant Petit Page est un excellent choix : une histoire sympathique et pas trop violente, coloré et très simple. Mais pour les joueurs adultes, l'expérience reste beaucoup trop simple, même en mode "Aventure", qui rend le jeu un peu ennuyant malgré ses idées de gameplay et level-design géniales