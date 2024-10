Avant de commencer ce top, je précise que je n'incluerai pas L'île Delphino dans le classement car c'est avant tout un HUB reliant les niveaux, il serait donc curieux de ma part de le compter, même chose pour le Mont Corona qui n'est qu'une étape vers le boss final.8 )- On va dire que c'est qu'un demi monde car il n'y a que 2 soleils à récupérer dans ce monde. Pas très grand, pas très fun, on en fait vite le tour...7)- L'un des pires monde du jeu selon moi, surtout parce qu'il est assez petit et pas très intéressant. J'ai aussi eu beaucoup de problème de caméra dans ce niveau, notamment celui où il faut choper un soleil en passant par des grilles... Reste quelques épreuves sympa comme les pièces rouges sur les bateaux mouvants ou le le fight contre Méca Bowser. Cependant, c'est clairement pas mon monde préféré, loin de là. La musique tape un peu sur le système aussi à force.6)- On reste encore dans les canards boiteux de la liste avec le Village Pianta, qui est le dernier monde du jeu, et loin d'être le meilleur. Le bas du niveau est catastrophique niveau level design avec juste quelques champignons géants et un gouffre sans fin. Plus haut, c'est heureusement mieux mais pas non plus la folie. J'ai aimé quand même quelques soleils notamment celui où il faut faire prendre un bain à un chomp déchaîné ou encore quand le village est envahi par de la lave. L'épreuve final où il faut chercher les pièces rouges m'a d'ailleurs donné pas mal de fil à retordre tant elles sont bien planquées pour certaine.5)- La Plage Sirena s'en sort pas trop mal selon moi. Déjà, elle a un premier boss relativement sympathique à affronter et pas non plus super simple. Mais aussi, un hôtel hanté qui rappelle forcément Luigi's Mansion. A l'intérieur de l'hôtel, l'ambiance comme la DA est top, de même que la musique. Vrai labyrinthe, il est pas facile de s'y retrouver, et je considère d'ailleurs ce monde comme l'un des plus difficile du jeu.Plus tard, le casino s'ouvrira à nous, de quoi offrir une autre petite portion de niveau fort sympathique ^^4)- Le premier monde du jeu et pourtant c'est l'un des meilleurs. La DA comme la musiques est génial et le monde est super joli. Il faudra au préalable se débarrasser de Flora Piranha dans une ascension jusqu'au moulin vertigineuse. Se balader sur les cordes est fun également, de même que la chasse au pièce rouge dont la dernière épreuves ne sera pas une mince affaire. Vraiment un monde très très sympathique.3)- On entre dans le top 3 avec Gélato les Flots, le 3 ème monde du jeu. C'est une plage qui sent bon les vacances et le sable chaud, et un des mondes les plus beaux du jeu. Musique comme DA sont parfaite, et les épreuves qui nous attendent ici sont variés et fun. Se débarrasser d'une chenille géante, l'incroyable épreuve de l'oiseau de sable, la chasse au pièce rouges dans de magnifiques coraux, et cerise sur le gâteau, le concours de la plus grosse pastèques dont l'épreuve en aura fait rager plus d'un !2)- Qu'on se le dise, c'est pour moi le monde le plus beau du jeu, avec la DA la plus réussi. Mais c'est aussi un des meilleurs, on se sent isolé sur cette baie, déjà parce qu'il ya très peu d'habitant contrairement aux autres mondes, mais aussi parce que c'est très grand. Il suffit d'arriver sur la plage pour voir ces énormes falaises écraser Mario du regard. La première épreuve donne le ton puisqu'il faudra se débarrasser d'une taupe qui pollue l'océan.Mais l'une des épreuves les plus marquantes selon moi, c'est celle où il faut laver les dents d'une anguille géante qui a quelques soucis de carries. Original et fun, stressant aussi puisque notre réserve d'oxygène est limitée. De même que l'épreuve où on doit choper des pièces rouges à l'intérieur d'une bouteille. Bref, un monde absolument génial et loin d'être simple en plus de ça.1)- Mon monde préféré du jeu, bien que certains ne seront pas forcément d'accord avec moi, n'y voyant qu'un port sans intérêt. Et bah moi, je peux vois dire que j'y ai passé du temps dans ce monde, déjà parce que je trouve que c'est un des mondes les plus difficiles du jeu, mais aussi parce que j'aimais beaucoup m'y balader juste pour apprécier l'ambiance et la musique du lieu, que j'adore au passage. Je me souviens encore de l'air même 20 ans après.Ce monde est un pur régal de fun, notamment la course au calamars, le jaune est le mieux selon moi. L'ascension d'un soleil emprisonné ou il faut marcher sur les échafaudage et les grues, ou encore la dernière épreuve où il faudra impérativement apporter à Yoshi son fruit préféré pour que le dinosaure veuille bien éclore, et se frayer un chemin jusqu'au soleil.J'ai également adoré le boss, l'espèce de gros poulpe dont je trouve la "mise à mort" assez violente pour un Mario d'ailleurs, pauvre bête xD. Bref, le Port Ricco en first et puis c'est tout.Voilà, j'espère que ce petit top vous aura plu, hésitez pas à me dire votre top à vous si vous avez envie de le faire. A bientôt et bon dimanche !