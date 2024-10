Je suis en train d'y jouer depuis quelques jours et c'est des étoiles dans les yeux à chaque instant. Quel jeu refraichissant, inventif, surprenant même parfois ! Vraiment je me régale, pour l'instant le défaut que je remarque et qu'il est un peu trop facile même si pour le 100 % faut bien fouiller.



J'adore, j'ai du mal à lâcher la manette et j'évite de le finir trop vite, mais franchement ça fait longtemps que je m'étais pas amusé autant sur un jeu. C'est juste fou le talent des devs ! A consommer sans modération xD