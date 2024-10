- C'est l'annonce d'une suite annoncée pas plus tard qu'hier qui m'a donné envie de faire un test de ce jeu. Développé par Créative Assembly et édité par Sega, Alien Isolation est un survival horror (non sans déconner ?) dans lequel on incarne Amanda Ripley, la fille de la culte Elen Ripley, qui va partir sur les traces de sa mère pour rechercher la boîte noire du Nostromo, mais le chemin pour y arriver va emmener la jeune femme dans un véritable cauchemar...Tout claque du tonnerre, les textures sont détaillées, les effets de fumée comme de feux sont vraiment impressionnant, et ce même encore aujourd'hui. D'ailleurs, le sound design n'est pas en reste avec des effets sonores sans fautes, que ce soit les bruits métalliques quand Ripley arpente les dédales sombre de Sevastopol, ou l'ambiance générale dans le vaisseau qui disons le tout de suite est un pur chef d'œuvre.Sevastopol est un lieu effrayant, souvent sombre, et qui rappelle bien évidemment le Nostromo du premier film Alien le Huitième passager. L'esprit est vraiment fidèle au film, jusqu'à l'ouverture des portes de la station, des signaux de l'alarme etc... Un pur régal pour les fans.Comme évoqué plus haut, la DA est également sublime, les couleurs choisis dans le vaisseau et à l'extérieur pètent à l'écran, et jamais l'insécurité permanente dont le jeu fait preuve n'aura été aussi présente.La créature est une véritable machine à tuer, et n'espérez pas la fuir car elle vous rattrapera en deux secondes, le seul moyen d'espérer survivre dans Sevastopol ça sera de se cacher, et d'éviter l'alien le plus possible, car la bestiole n'aura de cesse de vous traquer sans relâche. S'en suit alors un véritable jeu de "chat et de la souris" bien stressant car oui, Alien Isolation ça fait flippé, surtout la nuit, avec un casque vissé sur les oreilles.Comme je le disais plus haut, l'insécurité est permanente, car le xéno peut rappliquer à tout moment, et surtout où vous vous attendez le moins, même dans les conduits, je vous avoue que quand j'ai croisé sa face à l'intérieur, d'un coup, j'ai fait un sursaut pas possible.De même lorsqu'on l'entend se "balader" dans le vaisseau, avec ses pas lourd, et que le détecteur s'affole, plus la bestiole se rapproche de notre position.Vous pouvez également attirer l'alien pour qu'il bouffe les humains hostiles, de quoi vous débloquer un passage un peu trop risqué, mais attention car ça ne sera pas non plus sans risque pour vous.L'alien ne sera pas la seule menace qui plane sur la station, en plus des humains hostiles, vous aurez également affaire à des androïdes bien peu recommandable. Très pénible, si certains seront pacifique, d'autre se lanceront à votre poursuite, bien que plus tard dans le jeu, vous aurez la possibilité de les combattre. Il est en revanche conseillé de les éviter le plus possible tant les balles sont rare, bien qu'il yest pas mal de merdouille à récupérer dans le vaisseau, pour le craft pour pouvoir fabriquer des objets forts utile.La map est également assez moche et pas très lisible, mettant parfois les objectifs en cours un peu n'importe comment, heureusement que notre détecteur nous indiquera toujours la marche à suivre, tant la map se révèle parfois imbitable.De même, le jeu est parfois un peu trop long pour son propre bien, et traîne un peu de la patte, avec des objectifs qui se répètent parfois un peu trop au fil du jeu. Heureusement, il ya une bonne montée en puissance vers la fin du jeu avec des passages extrêmement réussi et une fin qui ravira plus d'un fan. Mais il ya quelques ventre mou dans l'aventure de Ripley.Et oui, car pour ce qui est de faire flippé Alien Isolation remplie parfaitement son rôle. Stressant, terrifiant parfois, malgré quelques errances et une anthologie du déverrouillage de porte, l'expérience proposée est intense et ravira les amateurs de survival horror, et les fans de la bestiole de Giger encore plus !- Graphismes et DA sublime- Techniquement en avance sur son temps- Un régal pour les fans- Très fidèle au film- Très bonne durée de vie- L'ambiance et sound design impeccable- OST discrète mais sans fausse note- Amanda et Samuels- L'Alien forcément- L'IA- Un perpétuel cache cache avec la mort- Stressant, et parfois même vraiment flippant !- Gameplay efficace- Beaucoup trop de portes et de mini jeux rébarbatifs à la longue- Carte et inventaire imbitable- Quelques longueur dans l'aventure- Les androïdes parfois vraiment insupportable- Des combats pas bien folichon (même si accessoire)8/10