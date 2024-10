SquareEnix

J'avais donné un premier avis rapide sur le jeu au bout de 20h de jeu environ je crois.

Au bout de 78h, j'ai terminé le jeu + ses extensions.



Je reviens en premier sur la partie technique de cette version PC: la master class en comparaison de FFVII Remake. Pas un bug, pas un ralentissement, pas de stutter, pas de crash, rien, le seul défaut (corrigé par un mod) est donc les cinématiques lock en 30 fps. Le jeu c'est montré fidèle à mon avis initial.



Visuellement le jeu est très beau, aidé par une DA bien maitrisée. On sent cependant que peu d'efforts ont été faits par rapport à la version PS5 sur le plan technique, les textures auraient surement pu être un peu retravaillées (après ca reste très propre).



Perso j'ai apprécié un retour sur des niveaux de taille plus réduite, abandonnant l'idée d'un open world ennuyeux à la FFXV, sans pourtant se sentir étouffé comme dans FFVII Remake, le jeu propose des niveaux avec une alternance entre zones un peu plus "couloir" (mais à ces moment souvent visuellement impressionnant) et zones ouvertes proposant à mon sens un très bon équilibre.



Pour le système de combat, comme dit initialement, c'est pas ce que j'attends de la part d'un FF. Pour autant je n'ai pas détesté et j'ai même trouvé bien plus agréable et intéressant que celui de FFXV qui était dans le même veine. En avançant dans le jeu j'ai découvert qu'on pouvait personnaliser d'avantage son set de pouvoirs en équipant des compétences (si maitrisées) d'une invoque autre sur celle choisie et ca m'a permis de définir un set de compétences qui me correspond mieux (par exemple, j'apprécie le move de base de Shiva qui gel les ennemis en faisant des esquives et son ultime qui permet de faire descendre plus rapidement la jauge jaune, mais dont les autres actions me semblaient inintéressantes, j'ai du coup équipé sur Shiva une compétence de Bahamut que je trouvais bien mieux).



Qu'on aime ou pas son système de combat, c'est une chose et la dessus il y aura peu de chances de convaincre les réfractaires aux A-RPG mais j'ai qd même vécu sur ce jeu un des combats les plus épique de la saga. Le combat contre Bahamut est juste parfait, que ca soit visuellement, la mise en scène, la musique, j'ai vraiment été scotché, un truc qu'un FF ne pas vivre depuis FFXVIII. Un grand moment vidéoludique.



Pour le reste, j'ai vraiment adoré l'univers du jeu, typiquement ce que j'attends d'un FF, un univers proche de la saga jusqu'à FFVI, ce coté du jeu a été pour moi un vrai régale. J'ai aussi beaucoup aimé les protagonistes du jeu, de ce coté aussi un des meilleurs casting depuis très longtemps (enfin autre chose que des ado prépubère).



En conclusion, pour moi c'est encore un jeu dont je ne comprends pas la bashing et où je me trouve une fois de plus en déconnection avec les "joueurs". Au milieu de critiques légitimes comme le système de combat d'autres des usual suspects ne le sont clairement pas et font inutilement du mal au jeu.



A mon sens le jeu aurait mérité d'avoir un plus gros succès commercialement parlant. FFXVI n'est clairement pas pour moi le meilleur de la saga, mais c'est un des meilleurs dernièrement produits. Et ca vient d'un mec qui n'apprécie pas ce que Yoshida a fait de FFXIV. Si je devais aujourd'hui établir un top 10 des meilleurs FF canonique, ben je mettrais FFXVI dans mes choix.



J'espère que cet avis permettra (pas forcement bien construit, désolé, la rhétorique c'est pas mon fort) à certain hésitant de tenter l'expérience de ce jeu qui vraiment pour moi vaut le détour. Ca fait un moment que je ne m'étais pas autant amusé sur un FF.



Bonus: j'ai commencé le DLC de Starfield, là encore pour le moment je suis pas assez loin pour juger, mais je sent qu'une fois de plus je vais pas comprendre le bashing.