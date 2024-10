La suite ==========>10)- Les Calamars Crabe surviennent dans les zones plus en profondeur vers 400-500 mètres, on en trouve peu dans le jeu, situé à des endroits bien précis mais quand on en croise un, ils peuvent s'avérer très pénible. Leur attaques IEM (Interruption électronique magnétique) désactivent tout dans un rayon assez large, il est déconseillé de faire une base près de ses créature hors mode Exploration.9)- Dans The Evil Within, vous ferez la rencontre de Clone de Ruvik, cette créature est très stressante et chiante car si elle vous repère, elle enverra ses mains vous pourchasser et si ces dernières vous attrape, c'est game over. Elle craint énormément le feu mais quand ya plusieurs ennemis autour et qu'elle vous détecte, je vous raconte pas la panique !8 )- Les deux derniers God of War et mythologie nordique oblige, nous font affronter des elfes blancs et noirs, très pénible surtout que ces guerriers sont vraiment pas simple à affronter, surtout quand ils sont plusieurs. Ils ont beaucoup d'attaques différente, notamment celle où ils envoient des boules de feu qui pètent après un laps de temps, et qui font de gros dégâts.7)- Ces mages font parti selon moi des unités les plus pénibles du jeu. Ils peuvent attaquer à distance et dans les niveaux les plus avancés, pourront vous attaquer très loin, à plusieurs cases de distance notamment. Le pire pour moi c'est le sortilège sommeil qui comme son nom l'indique fait dormir votre unité et donc ne peut pas répliquer en cas d'attaque...6)- Jeu sorti en 2005 par Ubisoft, King Kong nous faisait affronter d'insupportable chauve-souris géante au nombre quand même conséquent. Ces saletés sont très pénible car elles harcèleront le joueur jusqu'à ce que mort s'en suive. Avec des armes à feu, elles ne font pas long feu loul mais muni uniquement de lances ou d'os, elles sont très relou !5)- Les Metal Heads font parti des ennemis principaux du jeu, il en existe plusieurs sortes différentes, les plus pénible selon moi étant les Metal Heads scorpion. Ces créatures vicieuse sont très simple à tuer mais il y'en a beaucoup et elles attaquent très rapidement, elles sont responsable de pas mal de rage me concernant.4)- Tout joueur ou joueuse ayant déjà jouer à cette saga savent à quel point ces créatures sont infernales au possible. Se contentant de traverser l'écran de bas en haut ou inversement, le nombre de fois qu'elle font tombé dans les trou, tue etc on compte plus. Ces bestioles ont juste été développé pour nous emmerder et comme si ça suffisait pas, yen a un bon paquet dans le jeu.3)- Ces insectes qui peuvent se rendre invisible sont pour moi les ennemis les plus insupportable de Resident Evil 4. Puissante, sournoise et fourbe, ces bestioles vont vous donner du fil à retordre. Heureusement, elles ne sont pas très présente dans le jeu. Pour voir fait le Remake, je trouve quelles ont été grave nerfer dans ce dernier, pour le meilleur ?2)- Ça aurait tout aussi bien aller pour les Far Cry suivant mais comme j'ai découvert la série avec le 3, je préfère faire comme ça. Tigre, léopard et panthère sont très pénible surtout quand ils nous sautent dessus et qu'on s'y attend pas. De plus, les dégâts qu'ils font sont monstrueux, je les trouve plus redoutable encore que les pirates de Vaas (quand ils sont pas en surnombre)1)- L'ennemi le plus insupportable, tout jeu confondu je veux rien savoir ! Il ya pas grand chose d'autre à dire, c'est juste la pire pourriture exaspérante dans l'univers du jeu vidéo. Difficile à toucher, quand elle nous touche 9 fois sur 10 et qui dépop très rarement de l'écran même quand on veut l'esquiver. Une immondice !Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, bon week-end et bon jeux !