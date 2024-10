Ce top sera en deux parties, la seconde viendra ce week-end si je peux. J'avais déjà fait un top similaire il ya de ça quelques temps et vous avez plutôt bien aimé. Je réitère donc l'expérience !20)- Ces lézards volants sont très pénible, surtout quand on a pas encore le cri Fendragon qui permet de les faire "atterrir" car sinon il vole tout le temps et les atteindre bon courage... De puissance variable, les vénérés étant les plus balèzes, parfois on a juste envie de se balader tranquille et nan, ces saletés volantes viennent nous enquiquiner.19)- Ces monstres marins célèbres appartenant à la saga mythique Zelda ont emmerder plus d'un joueur. Pas bien difficile à tuer, il suffit juste de faire rebondir son caillou sur son bouclier ou toute autre arme de jet pour le neutraliser, très simple certe mais pénible malgré tout.18 )- Ces sorciers Hoodlums protègent les troufions de base si on les attaque directement avec un genre de sort qui rendent nos attaques inutiles. Il faudra donc se débarrasser de ces sorciers en premier, pas bien résistant, ils sont néanmoins pénibles car pendant qu'on les attaque, on se fait canarder.17)- Déjà difficile à tuer de base, les Démons font parti des ennemis les plus puissants du jeu. Dès qu'ils vous repèrent, ils foncent sur vous pour vous faire valdinguer dans les airs, vous causant de gros dégâts... Ils sont peu nombreux dans les jeux, et vous pouvez toujours tenter de les tuer mais ils sont très résistants et vous risquerez de gaspiller pas mal de balles.16)- Les basilics sont très simple à tuer dans la série des Souls, néanmoins, ils peuvent nous infliger un état très problématique nommé Malédiction, en répandant un genre de gaz qui déjà nous tue sur le coup, et qui en plus divise nos PV par 2. Il faudra pour cela utiliser une pierre de purge pour revenir "à la normale". Ils sont particulièrement pénible dans le premier Dark Souls car c'est uniquement dans celui là que nos PV sont divisés par 2, et plus ensuite, nous contentant "juste" de nous tuer instantanément si la barre est remplie. Les développeurs ont sûrement juger que c'était insupportable à la longue.15)- Pour rester dans les jeux Fromsoftware, les Winter Lanterns sont pas mal non plus dans leur genre. Ils peuvent nous infliger la Folie, qui si la barre se remplie inflige d'énorme dégâts aux joueurs, pouvant le tuer sur le coup. Le plus pénible étant que la barre se remplie très très vite, et parfois à la chaîne ce qui fait qu'il faut vite se débarrasser de ces saletés...14)- Alors ouais le Claqueurs sont chiant mais purée les Rôdeurs sont pas mal non plus dans leur genre. Surtout ceux du 2 qui se planque véritablement, vous saute dessus et retourne se cacher. Ils sont stressants et flippant ces cons, surtout quand ils nous attaquent par surprise en mode "Coucou c'est moi ! "13)- Ces nécromorphes "pièges" sont apparus dans Dead Space 2. Ce sont des mines émettant un bruit vraiment dégueulasse, et qui si vous approcher trop près vous pètes à la gueule, vous tuant souvent sur le coup, ou vous bouzille presque toute votre barre de vie.Il yen a beaucoup dans certains endroits, et vous pouvez aussi vous en servir pour tuer les ennemis en chopant leurs cosses explosives avec la télékinésie pour les balancer mais à vos risques et périls.12)- L'ennemi le plus casse couille du jeu pour moi sans contestation possible. Il yen a partout sur les îles Skelliges, dans l'eau évidemment mais aussi sur la terre ferme. A chaque fois que vous prenez le bateau, vous pouvez être sûr que vous tomberez sur ces saletés de sirènes, souvent en surnombre... Elles peuvent également endommagée votre embarcation, ce qui les rends d'autant plus détestable.11)- Les androïdes sont ultra ultra casse couilles, certains sont inoffensif, mais d'autres sont hostiles dans la station Sevastopol. Très résistant, mieux vaut les esquiver mais bien que pas aussi rapide que l'alien, ils peuvent nous rattraper facilement et nous tabasser jusqu'à ce que mort s'en suivent. Je les déteste au plus haut point !Voilà pour cette première partie, la suite ce week-end si possible !