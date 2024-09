-Retour de Leon S. Kennedy en personnage principal.

-Le projet se nommerait Resident Evil : APOCALYPSE (le 9 sera incorporé dans le titre comme d'habitude).

-Le jeu marquera la fin des personnages principaux (qu'on pourra toujours voir dans les remake cela dit) mais cet opus marquera bien leurs « dénouements ».

-L'intrigue se déroulera sur une île au large de Singapour.

-Gameplay en monde ouvert avec l'ADN de la saga grâce a de nombreux lieux clos dans l'open-world.

-Un Hub central serait présent, une sorte d’hôtel où les survivants se retrouvent (beaucoup de PNJ seront de la partie dans ce volet).

-Le Duc, le mystérieux vendeur d'armes de Resident Evil Village, serait de retour et tiendrait un bar "Le Vigneron" dans le Hub.

-Les zombies ne seront pas présents, ils seront remplacés par des monstres à têtes de chèvres.

-Certains ennemis seront capables de prendre une apparence humaine pour vous approcher et vous attaquer, à l'instar du film culte de Carpenter, The Thing.

-Un boss du jeu serait un grand chien noir géant qu’il faudra fuir de maison en maison, comme le Varcolac Alfa dans Resident Evil Village, mais en beaucoup plus impressionnant et puissant (destructions de décors).

-Le principal antagoniste serait une sorte de sorcière qui ressemblera à une femme en robe verte, du nom de Glaistig. Durant l’intrigue, elle reste dans l’attente de 9 pleines lunes pour une raison inconnue.

-Le jeu serait en développement depuis 2018, des idées ont donné naissance à RE:Village et le projet est le plus couteux de toute la franchise.

-Possibilité d’être le premier titre Capcom à être entièrement fait au REx Engine (évolution du RE Engine).

-Sortie multisupport courant 2025 (Switch 2 également? )





Selon de nombreuses rumeurs qui se propagent tel un virus incontrôlable sur les réseaux sociaux, Resident Evil 9 serait présenté demain durant le State of Play de Sony.Rien d'officiel, mais tous les Resident Evil sous RE Engine ont bien été divulgués durant un show Sony, Duskgolem a également confirmé que le jeu sera normalement présenté cette année.Pour finir, Capcom a officialisé que le prochain Resident Evil sera dirigé par Koshi Nakanishi, le directeur de Resident Evil 7 qui a été une véritable renaissance pour la série. On voit mal le bonhomme sur un spin-off donc...Bref, tous les voyants sont au vert pour demain, sauf si Geoff Keighley a obtenu la World Premiere du jeu pour son show en fin d'année...(comme ce fut le cas pour Monster Hunter Wilds ).J'en profite pour mettre un récapitulatif rapide de plusieurs leaks sur le jeu venant des insiders les plus sérieux (les 3/4 de DuskGolem) :