Aujourd'hui ça ne parle plus que des caractéristiques pour un jeu ou une console ce qui n'a aucun sens. Les articles sur la PS5 pro ne parlent que des caractéristiques techniques. "Ca sera enfin en 60 FPS !!".



Autrefois la puissance permettait de développer un nouveau gameplay.

Par exemple destruction derby sur ps1 qui était impossible de faire sur snes ! Shenmue sur dreamcast qui n'aurait pas été possible avant etc...



Aujourd'hui, la technologie ne sert qu'à rendre "plus beaux". Ca perd tout son sens.

La Technologie ne viendra pas corriger le manque totale de créativité artistique dont souffre la majeure partie des productions de jeux vidéos aujourd'hui !



La technologie devait permettre d'explorer de nouvelles possibilités de gameplay, aujourd'hui je le répète, ça ne sert plus du tout à ça. C'est de la merde.



Au final, on tombe sur FF16 ou FF7 rebirth (moi le premier), mais le problème n'est pas que chez SE, loin de là.

Il y a une véritable crise artistique dans le jeux vidéo.



Comme on ne sait plus faire des jeux novateurs (comme a pu l'être Breath of the wild) on va tout miser sur la technique. "C'est plus beau" sera l'argument de vente.



Les studios se copient les uns les autres sans apporter vraiment un plus qui change la donne.



Cela vient peut être aussi de la trop grande présence des financiers qui vont certainement exiger de faire ça ou ça car "ça rapporte". Alors qu'en fait, bah non.



Comparons le jeux vidéos à la bande dessinée par exemple. Est ce que les dessins les plus propres, les plus nickels, sans la moindre imperfection aidés par ordinateur sont ceux qui ont le plus de charme ?

Non c'est rarement le cas. Ce qui va être beau c'est un dessin qui s'identifie, avec une vraie personnalité, même si limité techniquement. Prenez Mob psycho 100 par exemple ou l'attaque des titans, qui sont loin d'être de très beaux dessins.



Dans le cinéma, est ce que les meilleurs films sont ceux qui ont les plus beaux VFX ? Non plus. Sauf pour les fanatiques des avatars mais ça ne représente pas le cinéma dans son ensemble. Marvel a continuer à appliquer la même formule avec plus de budget et plus d'effets spéciaux et au final, le public n'en a plus rien à cirer.



Le jeu vidéo ne redémarrera pas avec une console plus puissante car de toute façon la technologie sera toujours obsolète quelques mois après.



Le jeu vidéo ne pourra se réinventer que par des propositions de jeu ludique.



Artistiquement à vouloir partir dans le réaliste, tout se retrouve uniformisé. Il ne serait pas difficile de faire des cross over tellement tout se ressemble chez sony par exemple, faites intervenir Kratos dans horizon, en vrai y aura pas un choc visuel).



A l'époque de la gamecube, de la ps2 ou de la dreamcast, on cherchait une personnalité aux jeux avec des visuels et du charact design bien identifiable.



D'ailleurs pour revenir sur Final fantasy, à un moment la pate Nomura était la marque de fabrique. Mais aujourd'hui ça ne se ressent plus du tout. FF16 pourrait totalement porter le nom d'une autre licence. Et dans FF7 rebirth j'ai beaucoup de mal à croire que Nomura soit à l'origine du relooking de Cid.



La dernière fois que j'ai vue des personnages clairement identifié nomura ? Dans xenoblade chronicles 2.



D'ailleurs pour parler de Xenoblade, voilà des jeux qui font avec la technique qu'ils ont mais se concentre sur le reste. La proposition de gameplay, qu'on aime ou pas. Alors oui ça ressemble à Kotor, Dragon age origin ou FF12 mais il y a quand même un rajout de gameplay pour que le joueur soit actif durant les combats et non spectateur (comme avec les gambits).



Fromsoftwar que beaucoup adorent, au final eux aussi ne font que recycler la formule demon soul depuis quand même plusieurs années. Ils restent dans ce qu'ils savent faire sans prendre le moindre risque.



Et que dire du mauvais exemple pokemon ? Aucune innovation réelle depuis combien d'année et de jeu ? L'innovation c'est la "nouvelle gen"...