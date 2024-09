Bah oui ! Sony nous annonce une ps5 pro très chère, là c'est deja pénible ...

Et pour couronner le tout, il y a les ces saletés de scalpers qui se pointent et achètent les lecteurs ps5 et le s remettent en vente 50 balles de plus minimum ...

Ok, je "pleurniche" , mais ils m'agacent ces abrutis ! à un point !

Je me suis même senti obligé d'écrire un article bidon pour me calmer !