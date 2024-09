Black Myth Wukong s'est écoulé à plus de 18 millions d'exemplaires en 2 semaines sur Playstation 5 et P.C. Suite à ce succès tonitruant, Daniel Wu, le co-fondateur de Hero Games mais aussi le plus gros actionnaire de Game Science a déclaré qu'un DLC pour le jeu était actuellement en cours de développement.Content pour les devs de Game Science car Wukong est vraiment bon

posted the 09/07/2024 at 10:00 AM by burningcrimson