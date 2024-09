Je partage car plutôt intéressant, ça reviens sur la polémique autour du licenciement du studio ouka et le fait que bloomberg a attendu la sortie du jeu pour faire un article sulfureux pour maximiser le clic ( alors que le studio était fermé au final depuis le printemps dernier).bref pas très cool pour le jeu ni pour square.Medhi reviens sur Visions of mana qu'il a kiffé parce que c'est un homme de goutune belle conclusion que je rejoins.si vous chercher un jrpg magnifique avec des perso bienveillant et enfantin couplé a une histoire de fantasy 90's très naïve, le jeu est fait pour vous.bon ça parle de star wars outlaw mais absolument rien a foutre, la propagande visions est en marche

posted the 09/07/2024 at 09:16 AM by rbz