Tout est dans le titre ^^Et sur quelle plate-forme ?Personnellement oui sur PC et donc sur Steam.C'est le jeu que j'attends le plus en cette fin d'année.Très heureux de revoir la licence Tenkaichi de retour même si j'ai encore quelques réserves (l'accent pas mal mis sur la série Super, certains designs, le nombre de maps ou l'absence potentiel des personnages des films comme Janemba ou le Broly de 1993 dans le roster de base, j'imagine que ce sera en DLC comme pour ceux de Dragon Ball)Mais plutôt convaincu par le gameplay et le dynamisme des combats. Le mode histoire aussi avec ces scénarios What-if, j'espère qu'il sera assez long. Custom Battle promet lui pas mal de personnalisation.On est plutôt gâté je trouve en jeux Dragon Ball ces derniers temps dans des styles très différents, que ce soit avec Kakarot, Fighter Z, les Xenoverse et maintenant Sparking Zero, il y'en a pour tous les goûts !