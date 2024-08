Jeux Multiplateformes

[g][pos=centre]Expedition 33 est un RPG au tour par tour avec certains mécanismes en temps réel, centré sur l'expédition éponyme alors qu'elle s'efforce d'empêcher "La Peintre" de peindre à nouveau.Cette vidéo offre un aperçu d'une zone qui arrive tôt dans le jeu, peu de temps après le départ de l'expédition, en se concentrant sur une région connue sous le nom de Flying Waters. Ici, Gustave et Lune partent à la recherche de Maelle, une autre membre de l'expédition, et doivent parcourir la zone pour découvrir des indices sur sa localisation.Une fois par an, "La Peintre" se réveille et inscrit son numéro maudit sur un monolithe. Les personnages de cet époque sont alors effacés pour l'éternité.Nous avons enrichi l'Expédition 33 d'une riche narration environnementale. Tout au long du jeu, vous rencontrerez de nombreuses structures détruites, des chemins usés et des vestiges des Expéditions précédentes. Par exemple, dans Flying Waters, l'Expédition 68 a connu sa fin, et en explorant le décor, vous pouvez découvrir comment.Vous pouvez changer de chef de groupe à tout moment lorsque vous parcourez le monde de "Expedition 33", en le laissant diriger l'Expédition pendant que vous explorez le monde et surmontez les défis à venir.Vous pouvez également personnaliser leur apparence, avec des tenues et des coiffures uniques trouvables en explorant et en combattant. Ces looks personnalisés n'ont aucun effet sur les compétences ou les capacités de votre personnage, vous êtes donc libre d'utiliser ce qui correspond le mieux à votre style.Vous pouvez interagir avec l'environnement en utilisant des crochets d'escalade, des rebords laissés par les expéditions précédentes ou le grappin de votre kit pour gravir de grandes hauteurs.L'exploration est largement récompensée tout au long du jeu, et vous rencontrerez des énigmes environnementales appelées "Paint Cages" qui peuvent vous aider durant votre voyage, ainsi que des objets appelés Pictos qui vous enseignent de nouvelles capacités. Les Pictos fonctionnent de manière similaire aux accessoires ou à l'équipement des RPG traditionnels, et confèrent des bonus de statistiques au personnage qui les a équipés.Ils ont également des compétences passives uniques qui leur sont associées, appelées Lumina. Avoir un Picto équipé permet au personnage d'apprendre la Lumina associée de manière permanente, et vous pouvez en équiper une large gamme pour diversifier vos builds et personnaliser votre groupe en fonction de votre style de jeu préféré