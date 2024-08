Outlast 1 et 2 sont des jeux bien flippant, mais ce qui les rends flippant, c'est surtout ces Nemesis, ceux qui reviennent régulièrement pour pourchasser et traquer le joueur, passons en revu les 10 meilleurs et flippants selon moi.10)- Les Variants sont les ennemis principaux du premier jeu Outlast. Ils ne sont pas tous hostiles, et certains se révèlent même plutôt passif. Le premier variant hostile qu'on rencontre, c'est celui dans les égouts, premier passage vraiment flippant du jeu d'ailleurs....9)- Le Wallrider est l'entité malfaisante du premier jeu, vous en entendez parler tout au long du jeu mais la première course poursuite avec lui se déroule à la fin du jeu, dans les laboratoires de Murkoff. On le voit au final que très peu mais sa chasse à l'homme est tout de même assez intense.8 )- Uniquement présent dans la DLC The Wistleblower, Le cannibal apparaît au tout début du DLC et sera votre nemesis durant la première partie. C'est un homme qui se balade à poil avec une énorme scie, il n'a qu'un but, vous découper en rondelles puis vous manger, logique... Il est dit dans sa biographie qu'il a tué et manger plus de 25 personnes avant son incarcération dans l'asile. Après avoir manqué de vous incinérer, vous réussissez à lui échapper, on ignore ce qu'il advient de lui par la suite.7)- Val est une des antagonistes principale de Outlast 2. C'est la cheffe du clan des "hérétiques" comme nommé dans le jeu. Elle ne survient qu'à la fin du jeu, coincé dans les grottes dans le noir avec elle, même si on peut la voir un peu au début. Elle marche assez lentement lorsqu'elle nous pourchasse mais comme on est ralentie par l'eau, lui échapper en courant c'est un peu peine perdue. Il faudra l'esquiver tout du long, dans ce labyrinthe de l'angoisse, c'est un passage difficile et assez frustrant mine de rien...6)- Deux abominations à la sixième place de ce top. Nick et Laird sont des espèces de "jumeaux" présents dans Outlast 2, durant le passage du marais. Ils traqueront Blake, Nick étant le personnage qui porte Laird sur son dos. Celui ci est armé d'un arc et il vous tirera des flèches si il vous voit. Après avoir tenté de vous crucifier, et de vous enterrer vivant, ces deux tarés mourront d'une chute dans le vide, bon débarras !5)- Nommé aussi "le Marié" Eddie est l'antagoniste principal du DLC The Wistleblower. C'est un homme incroyablement malsain, pervers et psychopathe. Il traquera le joueur vers la fin du DLC, même si il ne court pas, mais étant donné que vous avez la jambe en vrac à ce moment du jeu, ça sera difficile de lui échapper.C'est glauque quand on apprend que ce taré veut faire de vous sa femme, et qu'il réussit à vous capturer à un moment pour tenter de vous émasculer... Il finira transpercer après avoir tenter de vous tuer, rejoignant les dizaines de cadavres suspendus au plafond.4)- Ancien docteur de l'asile, celui ci a basculer dans la folie même si contrairement aux autres, il n'a visiblement pas perdue toute sa "lucidité". Il arrache la langue de ses patients parce que je cite "il a la flemme de coller ses timbres" et torture et mutile bon nombre de ses victimes. D'ailleurs, vous y passez aussi car il vous tranche quelques doigts avec son énorme ciseau qu'il se sert comme arme.Après une course poursuite effrénée à base de "heeeeeeey Buddddyyyyy" quand il vous voit, vous lui "renverrai l'ascenseur" et il décèdera dans d'atroces souffrance.3)- LE Nemesis du premier jeu, il vous traquera tout le long du jeu en vous traitant de "little pig". Les autres Variants en ont peur, d'ailleurs ils fuient quand ils le voit, et à raison. Homme a la force surhumaine, il peut vous arracher la tête sans effort, d'ailleurs il collectionne les crânes de ses victimes décapitées. C'est l'un des nemesis les plus flippants du jeu, surtout avec la musique et ses respiration de sangliers fou, je peux vous dire que la première fois que vous le rencontrer, vous faites pas le fier. Il finira néanmoins tuer par le Wallrider à la fin du jeu, visiblement tomber sur plus fort que lui.2)- Cet ****** de monstre est terrifiant, à plus d'un titre. Uniquement dans Outlast 2 et dans les passages "flashback", vous le verrez pour la première fois dans l'école, et il vous traquera une bonne partie du jeu. Je me chiais dessus comme pas possible avec lui, je le trouve tout simplement flippant et dégueulasse. En plus, il est super rapide, gare à vous si vous prenez un virage trop large, vous risquez se vous faire attraper. Et ce monstre ne sort pas de nulle part, sa véritable histoire le rend encore plus terrifiant...1)- LE nemesis le plus flippant selon moi, à en faire des cauchemars. C'est une des antagonistes principale de Outlast 2, c'est l'un des membres les plus dangereux et redoutés du Testament du Nouvel Ezéchiel. Comme Chris Walker, les membres de la secte en ont une peur bleue. Quand elle nous pourchasse, son thème est terrifiant, le pire passage est pour moi celui où on doit pousser la charette pour sortir, avant qu'elle nous attrape, c'est non seulement flippant et stressant. Quand je refais le jeu, ça m'angoisse à l'idée de nouveau avoir affaire à elle, même si je connais le jeu désormais. Elle mérite sa première place sans problème...Voilà j'espère que ce top vous aura plu bien qu'il parlera davantage à ceux qui on fait le jeu, ou au petit curieux. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt pour un prochain top !