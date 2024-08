Ainsi s'achève le duel opposant ces 2 jeux Zelda :2)1)- Zelda BOTW remporte ce duel. L'effet de nouveauté, de découverte, de renouveau de la licence a pencher en sa faveur. Même si ceux ayant votés TOTK souligne une version plus poussé du jeu de base, et qui va encore plus loin. Même si le côté construction "casse" un peu le jeu et dénature un peu la licence selon vous.Merci à tous les participants d'avoir permis d'établir ce classement et à bientôt pour le prochain Duel !