Pour rappel, Premium Bandai a réédité le TCG Shin Megami Tensei Monument of Reincarnation au Japon et en Amérique du Nord en août 2023.

a annoncé qu'une campagne Kickstarter pourun jeu de plateauserait lancée le 11 septembre 2024.Ce nouveau jeu visera à recréer les systèmes des jeux de la franchise.Il comprendra apparemment 72 figurines de démons, ainsi que des mécanismescomme la négociation et la fusion.Le jeu de plateau se jouera de 2 à 4 joueurs, avec une durée de vie pour chaque partie de 2 à 3H

posted the 08/02/2024 at 03:40 PM by rbz