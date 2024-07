=======> La Suite10)- Zoltan est un nain habitant à Novigrad et long ami de Geralt. Son humour est cool, (perso il me fait beaucoup rire) et il est toujours d'une aide précieuse pour ce qui est d'aider son prochain, et surtout ses amis. Il vous prêtera d'ailleurs mains forte contre la Chasse sauvage à Kaer Morhen.9)- Ou Sigi Reven pour les intimes, Cet homme chauve ventripotant est l'un des principaux "résistant" pour renverser le tyran Radovid et devenir roi de la Redania. Il envoie souvent faire ses sales besognes à Geralt, quitte parfois à se jouer de lui en lui faisant miroiter des récompenses qui n'arrivent pas toujours. Vers la fin de sa quête, et si vous décidez de l'aider, il trahira Vernon Roche pour régner seul sur la Redania. C'est un homme qui me fait également beaucoup rire malgré son esprit calculateur et parfois vicieux, et l'un des personnages que je préfère dans le jeu.8 )- Extension Blood And Wine uniquement, Regis est l'un des plus vieux et fidèle ami de Geralt. Toujours de bon conseil, il sera d'une aide inestimable lorsqu'il faudra traquer la bête de Beauclair à Toussaint. Bien que ce soit un vampire supérieur, Regis est très gentil même avec son entourage et ne semble pas mépriser autant les humains que ses semblables, voulant la paix avant tout. Le dernier coup avec lui lors de la fin du DLC est tout bonnement mémorable !7)- Magicienne ayant élue domicile à Velen, Keira Meitz est une très belle femme au cheveux presque blanc. Elle semble bien vouloir tirer son coup avec Geralt, ce que vous pouvez d'ailleurs refuser après l'avoir aider, notamment lors de la quête de la tour des souris (excellente quête d'ailleurs).Vous pouvez également la laissé voir Radovid ensuite mais ça signera son arrêt de mort, comme beaucoup d'autre, elle sera d'une aide précieuse à Kaer Morhen. Keira Meitz a bon fond et de nombreux villageois ont recours à ses services notamment de guérison, même si cette dernière semble las à force de sollicitations.6)- Ou Cirila, elle est la fille de Emyr, Empereur du Nilfgaard, et fille adoptive de Geralt. Enfant dissipée, elle deviendra une redoutable combattante par la suite. Bénéficiant du Sang Ancien, Ciri dispose de puissant pouvoir, notamment celui de se téléporter et de voyager entre les mondes. Elle considère Geralt comme son vrai père, et vice versa. Ciri est liée à l'intrigue central du jeu, et est poursuivie par la Chasse Sauvage, car bénéficiant du Sang Ancien.5)- Magicienne au cheveux rouge, Triss est l'une des prétendante de Geralt et "rivale" de Yennefer sur le plan amoureux. Triss est traquée par les chasseurs de sorcières à Novigrad et demande de l'aide à Geralt pour s'échapper. Évidemment, on peut la choisir elle plutôt que Yennefer, ou bien les deux mais à vos risques et périls. Triss est plus douce et moins piquante que Yennefer envers Geralt. Elle manie la magie du feu et ça en fait une sorcière redoutable.4)Homme déchu, Olgierd est le chef d'une bande de renégat rédanien. Après avoir confronté Geralt a un duel, ce dernier va vite s'apercevoir que Olgierd possède le pouvoir de l'immortalité. Il est l'un des principaux protagonistes de l'extension Heart And Stone et demandera à Geralt de l'aider afin de lever la malédiction qui pèse sur lui.3)- Alias le Maître Miroir, Gaunter est un des personnages les plus mystérieux du jeu mais aussi l'un des plus fascinant. Il se fait souvent appelé le Maître Miroir, prenant la forme d'un marchand itinérant, mais la réalité est encore plus terrifiante... J'adore ce personnage car il incarne à lui seul le mal à l'état pure, la manipulation et la crainte, alors qu'il a l'air "gentil" en apparence.C'est un personnage charismatique qui dégage vraiment quelque chose et dont les dialogues sont absolument impeccable et bien écrit. Pourtant, il ne paye pas de mine quand on le voit comme ça.2)- Véritable amour de Geralt, On dit que leur liaison est née d'un vœu à cause d'un Djiin, entité puissante qui peut réaliser les vœux si capturé et maîtrisé. Yennefer est une magnifique femme au cheveux noir de jais et au parfum "groseille à maquereau". Elle hésite pas à faire tourner en bourrique Geralt, ou à le manipuler, se moquant parfois de lui. Ce dernier évite de contrarier Yen car connaissant son dur caractère. Elle est l'opposé de Triss, plus agaçante et piquante que cette dernière, mais tout aussi belle et amoureuse de Geralt.Yennefer maitrise la magie de la glace et tout comme Triss, est une magicienne redoutable.1)- Comment ne pas le mettre premier ? Geralt de Riv, le Boucher de Blaviken, Loup blanc ou encore "mutant" pour les autres, Geralt est un sorceleur et le plus célèbre qui soit. C'est un homme à femme comme pas permis, charmeur mais qui n'hésite pas à aider son prochain, notamment Ciri qu'il considère comme sa fille adoptive.Geralt a été formé et entraîner par Vesemir, son mentor, qui lui a permis de devenir un sorceleur accompli, le dépassant maintenant en puissance aujourd'hui. Beaucoup de personne n'aiment pas les sorceleurs ce qui fait que Geralt a de nombreux ennemis. Les sorceleurs sont avant tout des tueurs de monstres et Geralt n'échappe pas à la règle, et est lin des plus aguerri qui soit. C'est aussi un homme bougon, assez souillon, préférant une cotte de maille maculé de sang et de crotte de fielon à un pourpoint majestueux.Il semble que The Witcher 3 signé sa dernière aventure mais j'espère malgré tout le retrouver un jour dans de futur jeux The Witcher, car oui on t'aime Geralt !J'espère que ce top dédié au personnage de TW3 vous aura plu, je vous dit à la prochaine pour un prochain top ou article !