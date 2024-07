Bonjour à tous,Je suis R3F, enchanté de pouvoir enfin me présenter à vous car je suis un "lecteur de l'ombre" depuis au moins deux ans maintenant. Je viens régulièrement sur ce site, entre une et plusieurs fois par jour et je connais la majorité des membres sans jamais m'être inscrit. C'est étrange de se sentir faire parti d'une communauté alors que personne ne connait votre existence. Ce sujet pourrait déjà faire un beau débat...Pourquoi Gamekyo ? Je ne sais pas vraiment mais je crois que c'est le coté communautaire qui me plait (bien que le design et le fonctionnement ici soit vraiment archaïque, désolé !). Quand on voit ce que sont devenus les sites d'actus de jeux vidéos...(coucou Jv.com, honte à vous !).J'ai énormément de choses à dire concernant le monde du jeu vidéo et son évolution, j'en ai "gros sur la patate" comme on dis et je pense que c'est pour cette raison que je franchis le pas avec cet article. Je crois que j'ai besoin de parler de tout ça et de voir si je suis le seul avec ces pensées.Je vais commencer par me présenter un peu (beaucoup) : j'ai 37 ans et je vis dans le Grand Est. J'ai beaucoup de passions et de centres d’intérêts mais le jeu vidéo reste numéro un dans mon cœur car je joue depuis tout petit.J'ai commencé sur la Sega Mega Drive de mes parents et Sonic fut donc mon premier Héro vidéoludique !Au fur et à mesure des années, j'ai possédé une grande partie des consoles que tout le monde connait : N64, PS2, GC, X360, PS3, XONE, PS4, Switch et enfin XSeries et PS5 (et bien sûr certaines consoles portables comme la Gameboy et la Peuseupeu !). A la fin des années 90 je suis également devenu "PCiste" et j'ai fait mes premières armes sur StarCraft et Half-Life. Toute une époque, je pourrai en parler pendant des heures.Depuis je suis 50/50 en fonction des périodes et j'aime tout autant les deux supports, bien que ce soit deux écoles de pensées totalement différentes...Concernant ma façon de jouer, je me considère plutôt comme "élitiste" et "complétionniste" :- élitiste car je suis plutôt de la vieille école, je regrette l'époque où finir les jeux était un exploit personnel, où les jeux avaient de la gueule et où les développeurs voulaient raconter quelque chose et pas juste faire de l'argent. Je suis de ceux qui considèrent que la casualition du jeu vidéo a mené à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je ferais peut-être de ces sujets des articles à débat si l'envie m'en prends.- complétionniste car j'aime la difficulté dans les jeux, je suis plutôt du genre chasseur d'achievements et je ne considère avoir terminé un jeu que si j'ai au minimum tout ses succès/trophées (au moins pour les jeux solo, concernant le multijoueur c'est autre chose). Avec l'âge (et la parentalité haha) j'ai tendance à beaucoup moins acheter de jeux et à ne me concentrer que sur des jeux que j'apprécie vraiment. Plus on grandit, moins on a de temps, vous connaissez la musiqueJe pense avoir honnêtement joué à des centaines de jeux dans ma vie de gamer mais il y a des licences et des types de jeu que j'apprécie plus que d'autres :Ma licence préférée est. J'en suis un fan absolu, je collectionne un peu même et il n'y a quasiment plus que cette licence à l'heure actuelle qui me procure des émotions. J'attends chaque opus comme le messie et si je venais à poster d'autres articles, il y a de grandes chances que ce soit sur cette licence.Je suis un grand joueur de FPS (sur PC svp, sauf pour les FPS solo qui sont tolérés sur console) et de jeux de stratégie sur PC. Avec le temps, j'aime de plus en plus les jeux d'horreurs et je ne joue quasiment plus aux open world (pas le temps et c'est souvent inintéressant...)Les licences qui sont dans mon top : Metal Gear Solid, The Evil Within, Bioshock, Half-Life, Total War, Zelda (mais pas tous), Alan Wake, Silent Hill, Company of Heroes, Payday, Call of Duty, les jeux SuperMassive (j'adore perso !). J'en oublie pleins, c'est certain !Je vais tenter de participer un peu à la vie du site et d'échanger avec vous, on verra si l'envie se poursuit mais je ne promet rien pour le moment.Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine !