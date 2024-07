The Witcher 3 Wild Hunt est probablement un de mes jeux préférés ever et donc faire un top 20 sur les personnages que j'ai adoré dans le jeu m'est impossible tant ils sont tous incroyable. Voilà donc pourquoi je préfère faire un top en vrac donc sans classement prédéfinis.20)- Mentor de Geralt et ami, c'est celui qui aura tout appris à notre Sorceleur, ou presque. Très posé et calme, il semble néanmoins avoir parfois du mal à canalisé la petite Ciri, très énergique et parfois désobéissante. Il aidera Geralt un peu au début, puis vers le milieu du jeu, toujours de très bon conseil. Malheureusement, il trouvera la mort durant la bataille de Kaer Morhen, tué par le redoutable Imlerith. Geralt et ses amis lui rendreront hommage durant la cérémonie.19)- Chef des druides des îles de Skellige, et ami de Geralt et Yennefer. Celui ci entrera dans une colère noire quand Geralt et Yen voleront le masque. Il sera de la partie si vous le souhaitez durant la bataille de Kaer Morhen. Sac à Souris est un druide puissant doté de pouvoirs magique remarquable, on le voit malgré tout assez peu dans le jeu.- Witcher 3 a également beaucoup de personnages méchant qui m'ont marqué et celui là en fait parti. Le Petit Batard porte bien son nom, il a élu domicile dans son domaine privé à Oxenfurt. Il capture souvent des femmes pour les torturés, violés et les tuer pour son propre plaisir. Il sera responsable de l'enlèvement de Doudou et de Ciri, avant que Geralt réussisse à lui mettre le grappin dessus et le neutraliser.17)- C'est la cheffe de la Loge des Magicienne, et l'une des plus puissante d'entre elle que même Yennefer semble craindre. Elle est aveugle car lorsqu'elle était captive de Radovid, celui ci lui arracha les yeux. Elle a la capacité de se transformer en chouette, ce qui lui permit de s'échapper de ses bourreau. Elle rêve de se venger de Radovid, responsable non seulement de ses tortures mais aussi du massacre de bon nombre de magicienne. Philipa est froide et semble se méfier de tout le monde, même de Geralt.16)- Les Moires sont 3 sorcières démoniaques ayant élue domicile dans le marais de torséchine. Fuselle, Ambre et Soupir, prennent l'apparence de très belles femmes la plupart du temps mais la réalité est tout autre. Elles sont puissantes, chaque année, les gens vivants à proximité doivent donner une de leurs oreilles en sacrifice, qu'elles accrochent aux arbres afin de pouvoir écouter ce qui se dit sur elles. Et gare au villageois si ils ont le malheur de les critiquer...15)- Crach An Craite est le roi de Skellige, et père de la belle Cerys. Il est ami de Geralt de longue date, de précieux conseil et semble vouloir ce qu'il ya de mieux pour son peuple et prêt à tout pour défendre Skellige, quitte à partir en guerre. Il sera d'une aide précieuse pendant la fin du jeu quand Eredin et ses sbires envahiront les îles. Il trouvera malheureusement la mort durant le combat contre Eredin.14)- Fille de Crach, Cerys est plutôt passive et veut la paix, préférant faire des échanges commerciaux tandis que son frère est plus dans l'affrontement, et à soif de guerre. Elle deviendra reine de Skellige si vous l'aider durant sa quête pour trouver le coupable durant le massacre ayant lieu lors du banquet. J'ai beaucoup aimé ce personnage assez réfléchie, mâture malgré son jeune âge et les quêtes avec elles m'ont bien fait l'apprécier. Je la préfère elle a son frère, pas désagréable mais un peu benêt.13)- Il est l'empereur du Nifgaard, homme terriblement puissant et charismatique. On le rencontre pour la première fois lorsqu'il convoque Geralt de retrouver Ciri, sa fille adoptive, disparue. Il est nécessaire d'être propre et rasé avant de s'adresser à lui, ce qui pour Geralt est ridicule.Emyr est un homme froid et calculateur, et il n'apprécie pas beaucoup Geralt, le trouvant souillon et grossier. On le voit peu dans le jeu mais j'ai malgré tout beaucoup aimé ce personnage, très charismatique.12)- Impossible que je le mette pas dans mon top 20 lui tant il m'a marqué. Le Baron Sanglant est le maître des lieux de Perchefreux et sur un bonne partie des terres de Velen. C'est un gros bonhomme charismatique encore une fois. Il est devenue alcoolique et violent à cause d'une infidélité de sa femme, forçant sa femme et sa fille à le quitté.Il est révélé plus tard dans le jeu que sa femme durant sa fuite, a demandé de l'aide au Moires, qui en ont fait par la suite une esclave, et que sa fille a fuit à Oxenfurt.Il connaîtra un funeste destin si le joueur choisit de ne pas lui venir en aide ou si il fait le mauvais choix. Il finira pendu devant chez lui à un arbre.11)- Roi de la Redania, Radovid est une ordure de la pire espèce. Haïssant les sorcières au plus haut point, il est responsable de nombreuses tortures et meurtres et emprisonnement sur elles. Notamment sur Philipa Eilhart, sa pire ennemie.Il demandera de l'aide à Geralt pour la retrouver. C'est un homme froid, manipulateur et arrogant dont la VF est extrêmement réussie je trouve. Radovid a une certaine classe, quand il s'exprime, et c'est un homme intelligent ce qui le rend encore plus redoutable.L'un des meilleurs bad guy de The Witcher 3 assurément. Si le joueur fait le bon choix, il se fera tuer par Phillipa Eilhart en personne, ce qui on va pas se le cacher était mérité.Suite et fin dans quelques jours !