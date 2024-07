Jusque là réservé au Japon, Nintendo va enfin sortir en Europe une version définitive, celle de Splatoon 3, le 25 juillet prochain. Avec un essaie à l'abonnement au NSO de 3 mois (pour jouer en ligne). Normalement c'est le jeu + le DLC sur cartouche. Par contre on hérite de la même face de jaquette pas très recherchéeAu Japon, The Legend of Zelda: Breath of the Wild (et son passe d'extension), Splatoon 2 (avec passe d'extension) et Mario Kart 8 Deluxe (incluant la quasi intégralité du Booster Pass) sont également disponibles en physique.