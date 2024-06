Tests / Mode Photo

Final Fantasy VII Rebirth est un excellent jeu qui m'a frustré plusieurs fois par ses longueurs. Le contenu est là pas de soucis mais autant s'en passer si c'est pour perdre autant en rythme. Je ne sais combien de fois je me suis dit que si le rythme n'avait pas été cassé par ses passages obligatoire ou certaines annexes, ça aurait été incroyable. Le titre fait partit de ces jeux qui veulent trop en faire et c'est son plus gros défaut.



Mais malgré ça, comme je l'ai dit, il m'a frustré, inquiété, fait rire, pleurer, émerveillé. Sur 95 heures de jeux, rare sont les moments ou le jeu m'a sortit de son univers même avec ses longueurs. Je n'ai que 2 souhaits pour la suite, que le prochain épisode soit moins chargé et qu'ils gardent cette maitrise sur le reste.



Une idée du sous-titre de la partie 3 après Remake, Reunion et Rebirth ?





- Des personnages toujours aussi attachants et émouvants qui profitent d'une mise en scène théatrale incroyable.- Chacun des personnages principaux a son moment de gloire.- Un système de relation avec les alliés qui motive pour les annexes et fait plaisir.- Des musiques toujours aussi poignantes.- La direction artistique visuelle et sonore qui embellie quasiment tout ce qu'on peut explorer.- Quatre chapitres (4, 5, 6 et 12) qui font désormais partit de mes moments les plus incroyable de ma vie de joueur.- Certains contenus annexes bien pensés et très agréables. Notamment le Queen's Blood, Fort Condor, les arènes de combat, les courses de Chocobo, les défis des zones de chasse ou même les combats virtuels pour obtenir de l'XP et des invocations.- Un système de combat qui reçoit une grosse amélioration après Remake et les personnages ont tous une identité en combat qui les rend plaisant à jouer. Les attaques coopératives, les contrôles moins lourd, les capacités et matérias vraiment beaucoup plus variés.- Un jeu qui ne laisse jamais indifférent... ça faisait longtemps qu'un jeu et ses personnages ne m'avait pas faire rire comme ça. Lors du dernier chapitre j'était mal à l'aise concernant la tournure d'un personnage.- Tifa. Character Design, costumes, personnalité, système de combat, puissance, évolution du personnage.- Une exploration à chocobo, à véhicule ou même à pied qui plutôt bien foutu malgré tous les obstacles.- Un Boss Final qui m'a donné du fil à retordre.- Le Gold Saucer.- Un jeu BEAUCOUP trop long pour son propre bien dans la plupart des chapitres, des annexes que tu as envie de faire pour améliorer ta relation avec les personnages.- Si le rythme n'était pas cassé par de nombreuses annexes et passages obligatoire, le rythme aurait été absolument incroyable. On le remarque car les meilleurs chapitres sont ceux qui sont assez linéaires.- Le personnage de Kyrie est insupportable, c'est voulu mais ça ne change rien au fait que c'est une perte de temps et un personnage désagréable à suivre.- Chadley et sa version fémine deviennent vraiment lourd au bout de plusieurs dizaines d'heures de jeu... pourtant j'adore le doubleur VF.- Des coffres et points de sauvegardes qui cassent l'immersion à plein de moments et qui ne devraient rien avoir à faire là ou ils sont.- Les tours qui ne servent quasiment à rien.- Les lumières en extérieur ne rendent pas très bien sur les personnages.- Des problèmes de netteté de l'image.- Des textures sur les décors qui de près, font cheap. En éspérant un monde moins grand et une maitrise de l'UE5 pour FFVII Part 3.