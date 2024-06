Alors nous sommes dans une situation étrange ou Geoff Keighley aka monsieur Summer Game Fest ou encore monsieur Game Awards, en plein stream, demande aux gens ce qu'ils aimeraient voir au Summer Game Fest.

Donc on récapitule, le mec demande ce que les gens souhaitent le plus voir et pour la première fois (ou alors c'est très rare), il insinue que "lol non le jeu n'y seras pas". Alors qu'il ne fait jamais ça pour ses shows (c'est plus vendeur de laisser spéculer) et qu'il sait que la communauté KH est importante aux USA.Et c'est vraiment bizarre il parle de Kingdom Hearts mais ne cite pas du GTA, du Ghost Of Tsushima 2 ou n'importe quoi d'autre qui a aussi reçu beaucoup de hype demandes.De base je n'espèrais pas du KH au Summer Game Fest et il en rajoute une couche d'une manière suspecte