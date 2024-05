===> On continue le top pour la seconde partie avec cette fois Super Mario Galaxy 2 ! Ça a été un peu plus dur à classé car je suis moins fan des galaxies de ce second épisode mais bon j'ai fait au mieux et selon mes goûts ^^10)- Premier niveau du Monde 4, la galaxie des géants me rappelle beaucoup le monde Grand/Petit de Super Mario 64. Ici, tout est démesuré. Rien que la taille du luma pour nous accueillir est on a compris qu'on se sent rikiki. J'aime bien cette galaxie parce qu'elle est fun, mais c'est aussi grâce à son glitch qui permet de récupérer des vies infinis qui fait que j'y retournais souvent, bien pratique pour l'ultime étoile. Comment ça c'est de la triche ? :P9)- Une galaxie qui paye pas de mine comme ça mais qui est très sympa. C'est ici qu'on découvre le Mario Nuage qui est la transformation que je préfère du jeu. Elle est un peu trop simple en revanche cette galaxie.8 )- Sûrement une des galaxies les plus difficiles. J'ai pas mal rager sur l'étoile Comète qui consiste à faire parvenir le chomp doré tout en se faisant harceler par les clones. Puis j'ai trouvé que ce niveau était assez original. Une usine chomp fallait y penser !7)Une galaxie vraiment sympa, bien qu'on atteint pas non plus la qualité de Galaxie fantôme du premier épisode. Mon parcours préféré est celui sur le marais empoisonné, pas simple. J'ai beaucoup aimé l'étoile dans le cimetière où on est timé pour la choper avec les tombes qui se relèvent. Le petit passage sur la lune miniature pour choper les fragments était bien sympa aussi. Cependant, le labyrinthe du début est quand même chiant.6)- Elle a surtout un aspect nostalgique car en vérité c'est loin d'être la meilleure du jeu mais voilà, forcément étant un amoureux de Mario 64, retrouver la Forteresse Thwomp en version HD fait forcément chaud au cœur. Elle est néanmoins assez petite mais c'est un plaisir de réentendre l'incroyable musique de Mario 64 !5)- Elle rappelle beaucoup le Volcan de glace du premier jeu avec ce mélange feu et glace et c'est toujours autant une réussite. Glissé sur la glace après avoir manquer de se faire cramer le cul par la lave ça n'a pas de prix ! J'ai particulièrement aimé dans ce niveau une des étoiles vertes qui impose de garder Mario Nuage car impossible de l'atteindre sans, et donc se farcir 2 portions de niveaux sans se faire toucher, jouissif.4)- Le seul monde de glace du jeu et heureusement il est réussi ! Je trouvais la neige en 2010 particulièrement bien faite. J'ai adoré le niveau ou il faut pousser des boules de neige pour se frayer un chemin sur la lave, jusqu'à atteindre la statue de Bowser glacée et la détruire avec la fleur de feu.De même que le niveau en plein blizzard pour affronter un boss certe très facile mais néanmoins sympa à affronter.3)- Le plus beau niveau du jeu assurément. Je trouve cette galaxie absolument magnifique avec ces espèces de monstre de lave vachement bien foutu, de même que la lave d'ailleurs. Et a musique mamamia une masterclass ! Le niveau est difficile, mais incroyablement fun et beau.2)- J'ai déjà vu des tops des galaxies du 2 et souvent cette galaxie était première du classement et évidemment que je la met en évidence dans ce top car elle est absolument extra. Le level design avec les murs d'eau dans l'espace est complètement fou, et la musique oh la la...1)- Étant donné que c'est ma transformation préféré du jeu, et c'est sur cette galaxie qu'on l'utilise le plus, le choix paraît cohérent. La meilleure galaxie du jeu pour moi. La musique c'est la meilleure du jeu, le fait d'être dans le ciel et de rebondir sur des tambours ou autre percussion, que c'est fun !Voilà j'espère que ce top dédié aux Mario Galaxy vous aura plu, à bientôt pour un prochain top !- Tronc sans fin- Galaxie des virtuoses- Plage astrale- Nid de Yoshi