Hello les Kids!!



Petite question (oui c'est le titre de l'article ^^).



Pourquoi, à votre avis MS ne communique plus vraiment?

Je veux dire Hellblade 2 vient de sortir et pas une pub TV, rien.

Et je ne parle pas que de la sortie de jeux mais même de l'offre Game Pass.

A part les gens un peu informés, personne n'est au courant de l'existence du service.



Je suis en France en ce moment et je n'ai pas accès à ma XSX.

Je n'ai qu'une One X ici, et je voulais essayer Hellblade 2, pourtant exclusif aux Series et au PC.

Et bien grâce au cloud j'ai pu lancer le jeu.



Pas besoin d'acheter la nouvelle génération pour avoir accès aux jeux.



Encore une fonctionnalité qui pourrait être mise en avant...mais non, MS je fous rien.



Ils ont une excellente machine (la XSX), une très bonne offre (le GP Ultimate).....et ils font rien avec.



C'est à n'y rien comprendre.



Qu'en pensez-vous?