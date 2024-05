Oui réponse A

Moyen + réponse B

Moyen réponse C

Moyen - Réponse D

Pas du tout réponse E



Perso assez oui, donc réponse A. Je me souviens que j'avais particulièrement apprécié les phases aériennes, plus que les phases terrestres.



Vous croyez qu'un portage sur la Switch 1, 2 est possible ? Qu'un autre épisode voit le jour sur la prochaine console Nintendo ?



Bonne semaine à toutes et à tous !