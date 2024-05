« Noir raconte l’histoire d’un détective privé vieillissant et malchanceux dans le New York des années 1930, qui est obligé de se débattre avec sa vie passée en tant que seul et unique super-héros de la ville. »

La série live action "Noir" produit par Amazon a trouvé son spider man en la personne de Nicolas Cage qui avait déjà prêté sa voix dans Spider-Man : Into the Spider-Verse. La série sera diffusé dans un premier temps sur la chaine MGM+ avant un lancement sur Prime Video. Et en attendant un premier trailer voici un petit synopsis.