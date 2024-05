Sarah Bond: "Et le dernier élément concerne le Game Pass. Nous savons que nos principaux utilisateurs adorent le Game Pass, c'est un abonnement à des jeux, vous obtenez tout un portefeuille de jeux,, et la qualité et l'étendue de ces jeux n'ont fait qu'augmenter au fil du temps. Et vous verrez d'autres jeux vraiment importants arriver dans le Game Pass plus tard dans l'année"Dina: " et?"sarah bond: ", vous allez voir des choses vraiment étonnantes. Pour nous, il est essentiel que celamatt booty en fevrier pendant leur fameux "podcast""Premièrement, tous nos jeux seront sur la plateforme Xbox. Deuxièmement, tous nos jeux seront intégrés au Game Pass dès le premier jour. Et troisièmement, nous savons que Game Pass ne sera disponible que sur Xbox."voila,bn