Salut, grace à Twitch prime, j'ai une clé pour Tomb Raider GOTY + Lego Star Wars 3 The Clone Wars à utiliser sur GOG. Si ça intéresse quelqu'un, faites le savoir ici, demain vers 10H00 je donnerai à 2 personnes une clé chacun. Précisez bien le jeu que vous voulez.

Like

Who likes this ?

posted the 05/05/2024 at 09:36 PM by momotaros