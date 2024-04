Salut, j'ai fini de regarder la série Fallout et je suis assez déçu. Le 1er épisode sert un peu de grosse intro donc je suis plutôt indulgent au début car ça peut parfois mettre du temps avant de décoller mais là, ça a mis beaucoup trop de temps.Le souci c'est que même si il se passe des choses durant la suite, il y a trop de peu de scènes d'action, l'héroine est trop niaise du début à quasiment la fin.Elle réagit pas comme n'importe qui l'aurait fait dans un Fallout, elle continue pendant presque toute la série à croire que le monde est régi par les mêmes règles que son abri alors que dans les jeux, quelque soit tes choix, tu t'adaptes très rapidement aux règles du monde extérieur. J'attendai comme un con que ça change et ça n'arrive qu'à la fin.Il n'y a pas d'écorcheur, pas de super mutant, pas de synthétique, très peu de raiders, pas assez d'action, pas assez de factions et il y a certaines questions pour lesquelles on a pas de réponses.Je ne vais pas dire que la série est totallement nulle car il y a aussi de bonnes choses mais je suis dans l'ensemble assez déçu.Bref, j'ai envie de rejouer à Fallout, vivement l'upgrade PS5/Series X de Fallout 4