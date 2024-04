J'ai regardé le film ce soir, j'ai bien aimer les 30 première minutes quand le film se passe durant la guerre ! On aurait cru un retour aux origines ! Bon faut m'expliquer les 79 Millions de dollars pour la post prod des SFX juste pour rajeunir Indy ! Je croyais que Lucasfilm avait embauché un mec en deepfake pour les séries SW ?! Le mec est parti chier et il est resté coincé dans les chiottes durant la conception du film ?!



Le casting est bon je trouve ! Pour un coup pas trop woke ! L'histoire est correct bon la fin avec le voyage dans le temps c'est un peu capilo tracté mais bon.



Ce qui me dérange c'est le perso d'Indy ! D'un mec badass, il est devenu un vieux alcoolique qui déteste les jeunes qui font trop de bruit XD Il est vieux et fatigué ! Mais j'ai du mal avec cela ! C'est une épave



Le film aurait été différent si Shia Labeouf n'était pas une merde et qu'il aurait été présent ? Ou alors une des rumeurs que j'avais vu passé il y a longtemps : un délire avec une fontaine de jovence avec un reboot de l'acteur !? Mystère !