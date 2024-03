DSO Gaming nous dévoile un nouveau dossier Dragon’s Dogma 2 Benchmarks & PC Performance Analysis, avec huit cartes graphiques convoquées :AMD Radeon RX580 (2017), RX Vega 64 (2017), RX 6900 XT (2020), RX 7900 XTX (2022), NVIDIA GTX 980 Ti (2014) RTX 2080 Ti (2018, RTX 3080 (2022) et RTX 4090 (2022). En termes de CPU, un 6 cores et 12 threads semble être un minimum vital.En 1080p, les résultats impressionnants des performances de la vétérane RX Vega 64 (2017), tout proche des 60 fps ;en 1440p, la RTX 2080 Ti atteint 73 fps de moyenne et en 2160p, la RX 7900 XTX est à 80 fps, l'optimisation de la version PC semble bonne.Quel PC pour jouer ?1080i, 30 fps :- Processeur : Intel Core i5-10600 ou AMD Ryzen 5 3600- Mémoire : 16 Go- Carte graphique : NVIDIA GTX 1070 ou AMD RX 5500 XT2160i, 30 fps :- Processeur : Intel Core i7-10700 ou AMD Ryzen 5 3600X- Mémoire : 16 Go- Carte graphique : NVIDIA RTX 2080 ou AMD RX 6700