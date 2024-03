Salut, j'ai découvers une façon de faire de l'argent assez rapidement sur Dragon's Dogma 2 et je cherche des volontaires pour mettre ça en pratique.En gros, on peut donner une mission a notre pion et choisir la récompense et on peut mettre en récompense au maximum 10000 pièces d'or.Le but est d'envoyer notre pion avec une mission bidon genre tuer un cyclope ou dormir 3 fois dans un feu de camp de la première map ou demander un objet qui ne soit pas trop rare et de mettre les 10000 de récompense.En faisant ça, on permet à tous ceux qui vont recruter notre pion et faire sa mission de gagner 10K et j'ai besoin de volontaires car je ne veut pas être le seul couillon à faire croquer tout le monde sans pouvoir aussi profiter de cette technique pour aussi me remplir les poches.Vu que l'on peut recruter 2 pions en même temps et qu'ils peuvent avoir la même mission, si on est nombreux à faire ça, on peut très vite se faire un max d'argent pour le début de jeu. Cette technique ne vous sera peut-être pas très utile en fin de jeu mais je pense qu'en début de jeu, c'est le meilleur moyen de faire de l'argent.Je ne suis pas sûr que l'on puisse refaire la même quête avec le même pion mais si on est assez nombreux, vous pourrez le faire avec un max de pions et donc faire de l'argent rapidement. Plus on va être nombreux et propager cette technique et plus vite on se fera de l'argent.Cette technique n'est ni un bug ni une forme de triche donc n'ayez pas peur, il n'y aura pas de ban ou autre car on exploite juste à notre avantage une fonction du jeu.Comptez sur moi pour trouver le moyen de faire pareil avec un objet qui coute très cher et permettre de faire aussi un max d'argent en fin de jeu mais ça sera pour plustard car là je ne suis encore qu'au début.Afin de faciliter cette technique et pour que tout le monde puisse invoquer les pions des autres joueurs sans avoir à utiliser des cristaux de faille, vous devrez tous, vous acceptez en amis comme ça le recrutement est gratuit même si le pion est plus fort que vous.Liste des ID PSN :Momotaros : SHIN-JAHSi vous êtes chauds et que vous mettez vos ID PSN ici, je les ajouterai à l'article.