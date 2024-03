Un excellent mod pour Resident Evil 2 Remake vient tout juste d'être disponible sur NexusMods, le mod des caméras fixes.En 2017, il y a eu un véritable dilemme chez Capcom lors de la création en secret de ce remake, en effet, les développeurs ne savaient pas s'il fallait opter pour une caméra old school ou une caméra plus moderne style TPS à l'épaule introduite par le 4e volet de la saga.La suite, on la connait tous malgré le choix de la caméra RE4...le jeu sera un véritable carton et un succès niveau critique chez la presse, les nouveaux joueurs et surtout chez les vieux fans. Le jeu va même réveiller d'autres éditeurs qui vont sortir du placard d'anciennes licences horrifiques dans le même style pour essayer de suivre la success story de Capcom.Mais pour revenir au mod fixed camera, j'ai testé et franchement ça rend super bien, dommage cependant pour les contrôles qui manquent cruellement de précision, que ce soit pour la visée auto lors des combats ou pour les déplacements, car Leon est beaucoup trop souple avec les mouvements et les différentes animations du remake. La rigidité des volets PS1 est donc presque obligatoire pour ce type de caméra.Je vous laisse avec du gameplay maison, un véritable best of de ce qui se passe au commissariat. Je ne suis pas partie jusqu'à la fin et je ne sais pas si j'aurais le temps de le finir, mais en tout cas profitez bien de la vidéo, bon visionnage.