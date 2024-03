Jeux Vidéos

Bon j'ai finis le jeu hier soir et bordel de queue de poule ! Faut que j'en discute qui a compris ce qui se passe à la fin ? Le délire avec Zack se sont donc bien des vrais chronologies alternatives ?Quid d'Aerith deg qu'on la sauve pas bordel !J'avoue avoir rushé le jeu car l'histoire bien que je la connaisse ma captivé par ses cinématiques et sa narration. Et bon dieu les musiques aussi. Y a bien une partie de jeu j'ai eu l'impression de jouer à du God of War.