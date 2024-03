Après la sortie de Final fantasy Rebirth , Vision of Mana est le prochain jeu a sortir cette été.Il serait peut-être temps de lever le voile sur les dragon quest en préparation. Annoncée il y a maintenant 2 ans, Dragon Quest 3 HD-2D Remake ce fait beaucoup trop attendre, un vrai silence radio depuis trop longtemps.Dragon Quest 12 la flamme du destin reste le plus gros morceau de Square. De nouvelles infos seraient plus qu’appréciable. Étant un grand fan de la licence, j'en attends beaucoup de celui-ci.