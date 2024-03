Les petits avis de Axlenz

Beastars est une œuvre dont l'histoire se déroule dans un monde d'animaux anthropomorphes civilisés avec une fracture culturelle entre les carnivores et les herbivores. En bref c'est Zootopie avec une histoire un peu plus mature.

Quelques morceaux de l'ost ci-dessous avec les itérations d'une même mélodie qui peuvent parfois tout changer. Posez-vous et savourez!

Je me suis tapé les deux saisons dernièrement car je n'avais pas finis la première saison à l'époque et wow. Au point qu'en temps que joueur, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ça passerait tellement bien dans un JRPG avec ce style d'ambiance/univers.Je ne peux évidemment pas tout mettre mais en tout cas c'est une excellente bande-son à mes yeux. Le compositeur pour la plupart est un dénommé. Il est également actuellement sur les carnets de l’apothicaire. Je ne maitrise pas les compositeurs et surement pas mal d'entre vous le connais peut-être.