-Le nouveau personnage, Yoko Hiromine, avait été envisagé à l'origine pour SMTV, mais ce concept a été abandonné par la suite.



- Avec l'arrivée de nouveaux personnages dans l'intrigue, les personnages de SMTV montreront une nouvelle facette de leurs personnalités.



-Les images du protagoniste virevoltant et slidant dans le ciel constituent un nouvel élément d'exploration qui servira de raccourcis et fera le lien vers de nouveaux démons et objets.



-le LVL scaling a été ajustée de façon à ce que les démons de niveau inférieur puissent vaincre les démons de niveau supérieur en utilisant des stratégies particulières.



-La nouvelle zone d'exploration se nomme Magatsuro.











Je reviens avec quelques nouvelles infos issu du famitsu qui nous apprends deux trois petites infos sympathiqueSMT VV sortira le 21 juin