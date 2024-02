Son nom apparaît dans la démo de Rebirth :Alias Hiroshi KuwabaraDirecteur des cinématiques 9 et 10 doncDirecteurs des personnages des cinématiques de FF8Celui qui a créé les opening de Soul Blade et Tekken 3Encore un FF ou l'on va en prendre pleins les yeux à ce niveau

Like

Who likes this ?

posted the 02/07/2024 at 02:43 PM by jenicris